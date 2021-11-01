В парке «50 лет Октября» Кировского района началось обустройство детских площадок для детей от 2 до 6 лет и от 6 до 12 лет. После завершения данных работ на территории уложат травмобезопасное резиновое покрытие на площади порядка 1000 квадратных метров. Благоустройство парка проходит в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

​Как сообщает городская администрация, до установки детских игровых аттракционов специалисты уложили в парке рулонный газон площадью более 2800 квадратных метров и высадили зеленые насаждения. Так, зеленый фонд общественного пространства дополнили 160 лиственных деревьев и более 200 кустарников пузыреплодника и роз. Уход за новым газоном и молодыми саженцами обеспечит система поливочного водопровода протяженностью порядка 5 километров. Первую очередь системы полива муниципалитет оборудовал в 2019 году в рамках первого этапа благоустройства.

Кроме этого, подрядная организация выполнила мощение тротуарной плитки на всей реконструируемой территории и монтаж нового скейтодрома площадью более 400 квадратных метров, для безопасности райдеров исполнитель контракта установил специальное ограждение. Также в зоне отдыха смонтировали беседку и перголу протяженностью 13 метров, на которых специалисты установили два вида подвесных качелей. Необычным украшением пространства стало пятиметровое дерево с искусственными цветами, воспроизводящее анимированное трехмерное изображение.

На первом этапе обновления парка «50 лет Октября» в 2019 году уже были сформированы новые игровые площадки с травмобезопасным покрытием для детей разного возраста, а также участки для игры в волейбол и занятий на тренажерах. Кроме этого, на территории установлены сцена для проведения массовых мероприятий, новые фонари, лавочки, урны, проложены пешеходные и велодорожки. По завершении реконструкции в текущем году парк будет полностью благоустроен на площади более 25 тыс. квадратных метров.

ИСТОЧНИКОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА
Предыдущая статьяВ Волгограде продолжается ремонт детских школ искусств
Следующая статьяВ регионе будут рассматривать вопрос о продлении коронавирусных ограничений