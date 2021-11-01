В парке «50 лет Октября» Кировского района началось обустройство детских площадок для детей от 2 до 6 лет и от 6 до 12 лет. После завершения данных работ на территории уложат травмобезопасное резиновое покрытие на площади порядка 1000 квадратных метров. Благоустройство парка проходит в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

​Как сообщает городская администрация, до установки детских игровых аттракционов специалисты уложили в парке рулонный газон площадью более 2800 квадратных метров и высадили зеленые насаждения. Так, зеленый фонд общественного пространства дополнили 160 лиственных деревьев и более 200 кустарников пузыреплодника и роз. Уход за новым газоном и молодыми саженцами обеспечит система поливочного водопровода протяженностью порядка 5 километров. Первую очередь системы полива муниципалитет оборудовал в 2019 году в рамках первого этапа благоустройства.

Кроме этого, подрядная организация выполнила мощение тротуарной плитки на всей реконструируемой территории и монтаж нового скейтодрома площадью более 400 квадратных метров, для безопасности райдеров исполнитель контракта установил специальное ограждение. Также в зоне отдыха смонтировали беседку и перголу протяженностью 13 метров, на которых специалисты установили два вида подвесных качелей. Необычным украшением пространства стало пятиметровое дерево с искусственными цветами, воспроизводящее анимированное трехмерное изображение.

На первом этапе обновления парка «50 лет Октября» в 2019 году уже были сформированы новые игровые площадки с травмобезопасным покрытием для детей разного возраста, а также участки для игры в волейбол и занятий на тренажерах. Кроме этого, на территории установлены сцена для проведения массовых мероприятий, новые фонари, лавочки, урны, проложены пешеходные и велодорожки. По завершении реконструкции в текущем году парк будет полностью благоустроен на площади более 25 тыс. квадратных метров.