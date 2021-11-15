В конце текущей недели в виртуальном концертном зале Волгоградской областной библиотеки имени Максима Горького пройдут показы XIV фестиваля польских фильмов «Висла».

По данным комитета культуры Волгоградской области, фестиваль откроется 19 ноября в 17:00 фильмом «Икар. Легенда Метека Коша», основаный на фактах биографии пианиста Мечислава Коша, трагически погибшего в двадцатидевятилетнем возрасте.

20 ноября будет показано два фильма. Сначала зрители увидят документальную картину «Тони Халик», созданную исключительно из архивных материалов. Фильм основан на ранее неопубликованных записях из частных архивов лауреата Пулитцеровской премии, журналиста и кинорежиссера Тони Халика и историка искусства, китаеведа, исследователя, режиссера и оператора документальных фильмов Эльжбеты Дзиковской. Также в субботу состоится показ комедии «Планета синглов 3».

21 ноября зрителей также ждут два фестивальных фильма – это «Недетская переделка 2», сиквел успешного детского фильма, вдохновлённый реальной историей кражи единственной картины Клода Моне из Национального музея в Познани, драма «Как можно дальше отсюда».

Фильмы будут показаны на польском языке с русскими субтитрами. При посещении мероприятий необходимо предоставить документ о вакцинации и документ, удостоверяющий личность.

Напомним, виртуальный концертный зал, рассчитанный на 84 места, была открыт в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке имени Максима Горького в 2020 году в рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». В современном мультимедийном пространстве проходят различные мероприятия: показы филармонических концертов крупных российских музыкальных коллективов, кинопоказы, фестивали, выступления местных коллективов, мастер-классы по разным направлениям.

Всего на данный момент в Волгоградской области создано 4 виртуальных концертных зала в Волгограде и Камышине.