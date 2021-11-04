Лесники подсчитали сколько площадей нужно будет обработать от вредителей в новом году. Осенние исследования показали, что объем рекомендованных мероприятий по уничтожению или подавлению численности хвое- и листогрызущих вредителей на 2022 год составила почти 3800 га.

Как сообщают в ФБУ «Рослесозащита» «Центра защиты леса Волгоградской области», обработки в лесах Волгоградской области запланированы наземным способом на территории площадью более 1000 га и с помощью авиации в лесах площадью более 2770 га.

Мероприятия по ликвидации очагов намечены в очагах пилильщика соснового рыжего в Ольховском лесничестве – около 550 га, Старополтавском — около 400 га. Борьбу против пилильщика-ткача красноголового будут вести в Арчединском лесничестве- около 171 га, и в Калачевском лесничестве- более 1700 га. В очагах пилильщика-ткача звездчатого работы по обработке будут проводиться в Иловлинском лесничестве на площади более 380 га.

Для проведения мероприятий по уничтожению численности хвоегрызущих вредителей будет использоваться химический препарат «Клонрин, КЭ».

Кроме того, в 2022 году запланированы меры борьбы против пяденицы-обдирало обыкновенной в лесах Подтелковского лесничества. Здесь более 500 га леса будут обрабатывать с помощью биологического препарата «Лепидоцид, СК».