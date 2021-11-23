Ещё 99 новых современных школьных автобусов были переданы школам региона. Автобусы отправлены во все районы Волгоградской области. За этот год данный транш стал самым крупным для региона.

Как сообщает областная администрация, в образовательные организации переданы транспортные средства вместимостью от 10 до 30 человек. Все автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС, тахографом, ограничителем скорости и другими устройствами безопасности пассажиров. Среди образовательных учреждений, получивших автобус, — Новонадеждинская средняя школа. В учреждении обучаются 150 детей, из них десять ребят ежедневно привозят из соседних населенных пунктов — поселков Красный Пахарь и Радужный.

«Автобус школе действительно необходим, тем более полноприводный — это очень важно для сельской местности. В сопровождении учителей мы довозим ребят на уроки. Помимо этого, мы участвуем в огромном количестве районных и областных мероприятий, олимпиад, посещаем выставки и театры», — поделился директор Новонадежнинской школы Городищенского района Роман Ромащенко.