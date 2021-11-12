Охотников предупреждают, что за нарушения режимов охоты будет грозить штраф. В охотничьих угодьях региона уже стартовали регулярные рейды.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, 6 ноября в регионе стартовала охота на зайца-русака. Она продлится до 6 февраля следующего года; на остальных пушных — лисицу, корсака, енотовидную собаку, европейскую американскую норку, лесную и каменную куницу, лесного и степного хоря, горностая и ласку — до 28 февраля. После истечения срока действия разрешения на добычу охотничьих ресурсов каждый охотник в течение 20 календарных дней обязан заполнить и направить сведения о добытых трофеях по месту получения разрешения. В случае невыполнения этого требования охотнику может быть отказано в выдаче очередного разрешения.

Охотникам напоминают, что за нарушения правил охоты будут составляться административные протоколы, по итогам рассмотрения которых виновные могут быть привлечены к ответственности.