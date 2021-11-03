До конца текущего года еще 56 сел региона получат новое освещение. Это стало возможно благодаря экономии полученной в ходе работ по губернаторской программе модернизации уличного освещения выполнены. В рамках программы освещение было смонтировано в 275 населенных пунктах, где проживают 390 тысяч человек.

По данным областной администрации, дополнительные мероприятия по восстановлению освещения уже стартовали, они продлятся до конца ноября. В настоящий момент работы выполнены в восьми селах Быковского, Городищенского, Калачевского, Ольховского и Палласовского районов. На сэкономленные по итогам аукционов средства до конца года «плюсом» построят порядка 10 км новых линий, смонтируют 1280 энергоэффективных светильников.

Напомним, ранее, в рамках плановых работ 2021 года, по губернаторской программе в селах 33 муниципальных районов региона построено порядка 75 км новых линий уличного освещения, смонтировано более 8 тысяч энергоэффективных светильников.