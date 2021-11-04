По тем правилам, которые сейчас действуют в школах, учебные заведения будут работать до 2024 года. Управление Роспотребнадзора продлили санитарные правила для школ в связи со складывающейся обстановкой по коронавирусу.

Соответсвующее постановление было опубликовано на портале правовой информации. Согласно внесенным изменениям, действующие санитарные правила продлили до 1 января 2024 года.

Правила включают в себя:

— проведение генеральной уборки перед открытием организаций;

— организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний с использованием всех входов в здание (по возможности) и недопущением скопления обучающихся при входе;

— усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с использованием дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха);

— создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах);

— использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) персоналом пищеблоков;

— закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за исключением кабинетов, требующих специального оборудования), проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке только для одного класса;

— организация учебного процесса по специально разработанному расписанию уроков, графику посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся;

— запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами) (проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей).

Ранее данные правила устанавливались на срок до 1 января 2022 года.