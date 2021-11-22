В конце ноября авиакомпания ЮВТ АЭРО открывает полетную программу в Махачкалу. Самолеты будут летать два раза в неделю – по вторникам и четвергам.

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта Волгограда, во вторник самолеты будут вылетать в Махачкалу в 20:30, прилетать обратно в волгоградский аэропорт в 23:50. По четвергам время прилета – 21:25, вылет в Махачкалу – 22:20. Время в пути в одном направлении составит 1 час 25 минут.

Стоимость билетов – от 3 090 рублей в одном направлении. Тариф включает в себя 1 место ручной клади габаритами 15х35х45 см и весом до 5 кг, а также 1 место багажа габаритами 50х50х103 см и весом до 10 кг.

На маршруте авиаперевозчик задействует авиалайнеры Бомбардье CRJ-200, максимальная вместимость пассажирского салона – 50 человек.

Программа авиакомпании ЮВТ АЭРО сформирована на данный момент до конца 2021 года.

Билеты уже в продаже, приобрести их можно на сайте авиаперевозчика.