В наступающем году будет увеличена плата за детский сад. Повышение цены не превысит 4%.

По данным РИАЦ, такая максимальная планка установлена профильным комитетом на основании специальной методики расчётов и уровня инфляции, который согласно социально-экономическому прогнозу в 2022 году составит 4 %.

Решение об изменении размера платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных детских садах будут принимать муниципалитеты самостоятельно, при этом стоимость данных услуг не должна будет превышать максимальной планки, установленной на 2022 год, прокомментировали в профильном областном ведомстве.

Исходя из методики расчета, минимальное повышение платы за детский сад в Волгоградской области составит 48,6 рублей. В числе районов с минимальным повышением цены за детсад – Чернышковский район, там полный месяц обойдется родителям в 1264,6 рублей.

Максимальное повышение составит 132 рубля. На такую сумму подорожает родительская плата в Волгограде и обойдется за полный месяц в 3449 рублей.

При этом в Волгоградской области сохраняются льготы семьям, нуждающимся в особой поддержке государства: из регионального бюджета родителям на 20% компенсируют плату за присмотр и уход в садике на первого ребенка, 50 % – на второго ребенка; 70 % – на третьего и последующих детей.