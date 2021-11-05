В текущем году для детей-сирот было закуплено 414 благоустроенных квартиры на территории волгоградского региона. Большинство квартир находятся в новостройках Волгограда, Волжского, Урюпинска, города Фролово, а также Городищенского, Жирновского и Светлоярского районов.

Как сообщает областная администрация, ключи от новых «однушек» в этом году уже получили 120 человек. Оставшиеся квартиры проходят государственную регистрацию, после чего будут переданы новым владельцам в установленном порядке. Всего же в 2021 году планируется обеспечить жильем более 400 детей-сирот.

К приобретаемому для данной категории льготников жилью предъявляют высокие требования — к рассмотрению принимаются готовые однокомнатные квартиры площадью от 28 до 45 кв. м, с отделкой «под ключ», оборудованные кухонными плитами, новой сантехникой, приборами учета коммунальных ресурсов. Квартиры приобретают в домах, расположенных преимущественно вблизи социальной и транспортной инфраструктуры. До предоставления однокомнатной квартиры дети-сироты могут получить жилье из маневренного спецжилфонда и временно в нем прописаться.