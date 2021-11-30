В июне этого года в Волгограде началась программа по сбору и отправке на переработку отработанных автомобильных шин. Собранные покрышки отправляли на специализированное предприятие в Волжском. С июня по ноябрь этого года со свалок, городских улиц и промзон было вывезено 145 тонн автомобильных шин.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, работа по организации сбора и ликвидации стихийных навалов бывших в употреблении шин и покрышек ведется на территории региона в рамках соглашений, заключенных между комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, муниципалитетами, в том числе Волгоградом, и Волжским регенератно-шиноремонтным заводом. Мощности переработчика отражены в электронной модели терсхемы обращения с отходами, разработанной в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в Волгоградской области» в составе нацпроекта «Экология».

За последний месяц к работе в рамках соглашений подключились администрации Быковского, Камышинского, Николаевского, Котовского района и городского округа города Михайловка. За ноябрь только с этих территорий вывезено на волжский завод более 30 тонн отходов. Всего же за период с июня по ноябрь переработано 145 тонн автопокрышек.