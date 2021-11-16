Жители региона могут получить ответы на вопросы по соблюдению требований законодательства при льготном лекарственном обеспечении больных сахарным диабетом. Вопросы можно направить на «горячую линию», которую проводит Прокуратура Волгоградской области с 16 ноября по 30 декабря 2021 года.

Звонки принимаются по телефону: 53-40-68 с 09:00 до 18:00.

Как сообщают в пресс-службе Прокуратуры Волгоградской области, полученная информация, в том числе от анонимных источников, будет использована при проведении надзорных проверок с целью восстановления прав граждан.