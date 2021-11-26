Конкурс проводится уже в 20-й раз, а темой для него стала — «Вода: проектируем будущее».

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, прием заявок на региональный этап конкурса научно-исследовательских и прикладных проектов учащихся старших классов, средних специальных учебных заведений и студентов 1-2 курсов высших учебных заведений по теме в рамках российского национального юниорского Водного конкурса — 2022 ведется в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма».

По условиям конкурса исследование, проведенное конкурсантом и его куратором должно быть ориентировано на оздоровление среды обитания и экосистем и получение научно-практического результата.

Конкурсанты должны представить предложения по внедрению результатов проекта с расчетом затрат, или оценку затрат при выполнении своего проекта. При этом организаторы приветствуют исследования, направленные на решение региональных или муниципальных водных проблем.

Победитель регионального этапа представит Волгоградскую область на национальном этапе конкурса в марте будущего года.

Конкурсную работу необходимо предоставить не позднее 10 февраля 2021 года на бумажном и электронном носителях по адресу: р.п. Средняя Ахтуба, ул. Набережная-2а, E-mаil: [email protected] (при отправке на электронный адрес обязательна пометка «Водный конкурс»).

Представление работ участниками и последующее награждение победителей конкурса состоится не позднее 20 февраля 2020 года в очной или заочной (онлайн) форме. Информация о точных сроках и месте проведения мероприятия будет доведена до участников конкурса дополнительно.

Информация о Российском этапе конкурса размещена на официальном сайте конкурса www.eco-project.org

С любыми вопросами можно обратиться в ГБУ ВО «ПП «Волго-Ахтубинская пойма» по телефону 8 (84479) 5-34-41.