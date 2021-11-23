Сразу несколько природных парков региона объявили о старте экоконкурсов в преддверии новогодних праздников. Конкурсы направлены на привлечение внимания населения к проблеме накопления отходов, а также сохранения хвойных насаждений. Жителей региона призывают отпраздновать Новый год с экологичными елками и изготовленными из вторсырья елочными украшениями.

Природный парк «Цимлянские пески» темой конкурса «Экологическая ёлочка» объявил символ наступающего года — водяного тигра. Организаторы предлагают участникам своими руками изготовить новогодние деревья, а также посвященные животному-символу 2022 года елочные игрушки и украшения для интерьера из природных материалов. Работы на конкурс принимаются администрацией парка до 10 декабря.

Аналогичный конкурс объявлен природным парком «Донской». Работы жюри оценит в двух номинациях: «Экоелка» и «Новогодняя игрушка для елочки». Поделки могут быть изготовлены в любой технике и из любых материалов. Главное условие: в работе нельзя использовать живые растения хвойных пород и их элементы — ветки и хвою. Поделки принимаются на конкурс до конца декабря.

А в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» конкурс проходит под девизом: «Отходам — вторую жизнь». Участникам предлагается смастерить новогодние игрушки и украшения из отходов стекла, пластика и бумаги. Работы на конкурс организаторы ждут до 1 декабря.

Победителей всех объявленных в природных парках конкурсов ждут грамоты и дипломы. Фото лучших работ будут размещены на сайте Облкомприроды и на страницах парков в соцсетях. Подробную информацию о правилах участия в конкурсах можно узнать у организаторов.