В Красноармейском районе по ул. Штурманская будут восстановлены более 40 колодцев инженерных систем. Работы стартовали сразу после завершения укладки выравнивающего слоя нового автодорожного покрытия на ул. 2-й Штурманской.

По данным городской администрации, на десятилетия активной эксплуатации и асфальтовое покрытие, и бордюрное ограждение на ул. 2-й Штурманской пришли в неудовлетворительное состояние, движение транспорта здесь стало небезопасным. Поэтому улица была включена в перечень объектов для комплексной реконструкции в рамках автодорожного нацпроекта. Кроме того, в настоящее время рядом с проездом ведется строительство нового образовательного учреждения на 1000 мест, обновленная дорога позволит ученикам и их родителям с комфортом добираться до школы.

На первом этапе дорожного предприятие полностью обновило бордюрное ограждение – это порядка 1000 погонных метров бортового камня. Затем с помощью спецтехники был выполнен демонтаж старого асфальтового полотна, основание дороги укреплено щебнем. На всем протяжении проезда уложен первый, выравнивающий, слой асфальтобетонного полотна. Сейчас на объекте ведется замена и подъем на необходимый уровень всех колодезных групп и ливнеприемных решеток. Следующим этапом реновации станет укладка финишного слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона, при этом общая толщина полотна составит не менее 10 сантиметров.