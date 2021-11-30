В текущем году по программе капитального ремонта многоквартирных домов было установлено 628 новых лифтов. Современные подъемники установили в 164 многоэтажках Волгограда, Волжского и Камышина.

Как сообщает областная администрация, в Волгограде подрядные организации продолжают монтаж 11 лифтов в 8 домах: все работы закончат в течение ближайших недель. В Волжском, напомним, уже установлены и запущены 86 лифтов в 19 МКД — это весь запланированный на 2021 год объём. В Камышине установлен и запущен 31 лифт в 13 МКД: два подъёмника в одном многоэтажном доме ещё монтируют.

В 2014-2020 годах по программе капремонта были заменены 883 подъёмника. До конца 2023 года будут заменены все лифты, отработавшие свой срок службы.