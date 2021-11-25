В этом году праздничный фейерверк для жителей города проведут в пойме реки Царица, а запустят его после полуночи уже в Новом году. Салют можно будет увидеть не только с пешеходной площадки возле интерактивного музея «Россия – моя история», но и со склонов поймы реки Царицы, с верхней террасы набережной, с Астраханского моста.

Как сообщает РИАЦ, фейерверк состоится 1 января в час ночи. Волгоградцам обещают «Цветные падающие листья», «Золотой водопад», «Зеленая волна», «Красный пион с серебряной пальмой» и другие — всего 14 разновидностей. В течение нескольких минут жители будут наблюдать панорамный фейерверк с непрерывными залпами.