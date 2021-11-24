В Советском районе специалисты приступили к подготовительным работам для строительства магистрали канализации диаметром тысяча миллиметров, которая расположена на участке между ул. Электролесовской, пр. Университетским, ул. Автомобилистов и ул. Краснопресненской.

По данным РИАЦ, строительство ведется в рамках реализации проекта по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения перспективной жилой застройки и объектов жилищно-коммунальной, социальной и общественно-деловой инфраструктуры по ул. Родниковая.

На данный момент специалисты подготавливают участок к разработке траншеи для прокладки веток коллектора. Проект предусматривает строительство сетей водоотведения диаметром от 800 до 1000 миллиметров общей протяженностью порядка 7 километров, а также сетей водоснабжения диаметром от 600 до 1000 миллиметров общей протяженностью 12,6 километра, реконструкции существующей станции «Горная поляна» и строительство еще одного подобного объекта.

Также предусмотрено создание двух резервуаров чистой воды объемом не менее тысячи кубических метров каждый. Для минимизации воздействия на уже существующие инженерные объекты при производстве работ планируется применять в том числе метод бестраншейной прокладки инженерных коммуникаций.

Реализация проекта обеспечит комплексное развитие территории на следующие 15-20 лет. Коммуникации способны обеспечить коммунальными ресурсами будущие новостройки общей площадью порядка 1 миллиона квадратных метров, а также планируемые социальные объекты. В перспективе введение данных коммуникаций в эксплуатацию позволит провести работы по обеспечению ресурсами других отдаленных городских территорий в Советском районе.

Масштабное строительство и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения проводится в Волгограде с 2014 года. Продолжаются работы по строительству нового блока биологической очистки на острове Голодном, также в рамках модернизации очистных сооружений на остров проложены две новые «нитки» канализационных коллекторов, протяженностью 1,8 километра каждый, создана резервная система электроснабжения. Помимо этого, проложен новый Разгуляевский канализационный коллектор. В Дзержинском районе вдоль Проломного оврага построен коллектор хозяйственно-бытовой канализации и канализационная насосная станция. Идут работы по приведению в порядок инженерных сетей.