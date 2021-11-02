В этом году ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств» будет проходить в смешанном формате. Акция стартует 4 ноября под девизом «Искусство объединяет». Учреждения культуры предлагают различные онлайн и офлайн мероприятия.

Как сообщает областная администрация, в основном здании музея ИЗО им. И.И.Машкова, который будет работать с 10:00 до 21:00, посетители смогут познакомиться с выставкой современного волгоградского живописца Валерия Макарова «Все оттенки зеленого», экспозициями «Сокровища русского искусства» и «Памятники богослужебной культуры старообрядцев». В музейной площадке на улице Чуйкова, открытой для посетителей с 12:00 до 22:00, можно будет увидеть персональные выставки художников Сергея Андрияки и Ирины Затонской, а также экспозиционный проект «Русский храм», посвященный 800-летию князя Александра Невского».

Волгоградский областной краеведческий музей приглашает на смотровую площадку Первой пожарной каланчи, посетить обзорные, тематические и пешеходные экскурсии «История и традиции Волгоградской области», «Музейный микс», «История собора Александра Невского», «Ступени истории», «Как за Доном, за рекой». Участие возможно только по предварительной записи по телефону 8 (8442) 38-84-39.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» проведёт «Ночь искусств» в формате онлайн. Всем желающим предложат поучаствовать во флешмобе-фотомарафоне «География Сарепты». Кроме того, в этот день состоится открытие выставки картин Элен Ив «И образы прекрасные Вселенной». В течение дня будет активна виртуальная экспозиция детского рисунка «Мы рисуем Сарепту».

4 ноября артисты Нового экспериментального театра также присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств» — актёры в прямом эфире на площадке социальной сети «Одноклассники» прочитают свои любимые стихотворения.

На сайте Волгоградской областной детской библиотеки с 18:00 до 24:00 будет открыт арт-калейдоскоп «На ночь глядя». Для детей будут доступны различные площадки, которые позволят в увлекательной форме познакомиться с разными видами искусств.