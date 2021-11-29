30 ноября на железнодорожном вокзале Волгограда проведут акцию «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченную к Международному дню борьбы со СПИДом.

Как сообщает пресс-служба Приволжской ЖД, акцию проведут сотрудники клинической больницы «РЖД-Медицина» города Волгограда, Областного центра профилактики и борьбы со СПИДом и студенты Волгоградского техникума железнодорожного транспорта – филиал РГУПС.

В зале ожидания вокзального комплекса пассажирам раздадут тематические листовки, а также расскажут о профилактике и своевременной диагностике опасного заболевания. Кроме того, все желающие смогут определить свой ВИЧ-статус, пройдя бесплатное и анонимное экспресс-тестирование в вокзальном медпункте.

Акция пройдёт с 10:30 до 12:00 с учётом соблюдения актуальных рекомендаций Роспотребнадзора.