На завершающем этапе работ по благоустройству улицы Казахской в Советском районе специалисты высадят 150 елей, лип мелколистных, рябин, берез, форзиций и других пород зеленых насаждений. В ближайшие дни специалисты начнут укладку рулонного газона. Работы проводятся в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

​Как сообщает городская администрация, уход за существующими и новыми зелеными насаждениями обеспечит ранее оборудованная система поливочного водопровода протяженностью 1,5 тысячи погонных метров.

К настоящему времени в рамках контракта компания смонтировала новую систему освещения на пешеходной зоне по ул. Казахской от трамвайных путей до Второй продольной магистрали, включая территорию у государственного аграрного университета. Теперь бульварную зону освещают 43 светодиодных фонаря — освещение тротуара появилось здесь впервые. Также на объекте завершается устройство тротуарного покрытия – сейчас мощение ведется на последнем участке напротив здания по ул. Казахской, 3а. Уложив новую плитку, подрядная организация оборудует на прогулочной зоне парковую мебель.

Первым был благоустроен участок по ул. Казахской на территории, примыкающей к государственному аграрному университету — в начале учебного года здесь открылся обновленный сквер с необычными малыми архитектурными формами. Порядка десяти лавочек с гранитными опорами и десять урн из белого декоративного бетона с натуральной мраморной крошкой украсили бульварную зону. Кроме этого, были приведены в порядок лестницы, ведущие от ВолГАУ ко Второй продольной магистрали.