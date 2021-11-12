В Красноармейском районе на территории строящейся школы по улице 2-й Штурманской специалисты приступили к обустройству основания будущего футбольного поля. Помимо стадиона на территории школы будет обустроена многофункциональная площадка для занятий игровыми видами спорта и легкой атлетикой.

Как сообщает городская администрация, сейчас на объекте при помощи спецтехники выбрали грунт и подготовили основание из песка. На следующем этапе рабочим предстоит уложить поверх несколько слоев щебня различных фракций. При наступлении благоприятных погодных условий на песчано-щебеночной «подушке» подрядная организация смонтирует искусственное покрытие — общая площадь футбольного поля составит более тысячи квадратных метров. Объект будет оснащен дренажной системой, которая обеспечит отвод осадков. Помимо футбольного поля с искусственным покрытием на пришкольном участке разместятся площадки для игры в волейбол и баскетбол, а также беговые дорожки для занятия легкой атлетикой.

Также тут продолжается возведение крыши будущей школы — «кровельный пирог» из гидроизоляции, утеплителя и кровельной мембраны готов на 65%. Помимо этого ведутся работы по утеплению фасада здания и облицовку его яркими линеарными панелями, параллельно с этим завершается установка ПВХ-окон. Продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории: строители устанавливают бордюрные камни и укладывают слой щебня в качестве основания тротуарных дорожек. Внутри здания завершается монтаж инженерных систем – сетей водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения, а также вентиляции. На объекте ежедневно задействовано 5 единиц спецтехники и порядка 90 рабочих.

Общеобразовательное учреждение на тысячу мест строится по региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование», оно будет сдано в эксплуатацию в следующем году. По условиям муниципального контракта, в новой школе Красноармейского района предусмотрены 40 классов, многофункциональные спортивные залы (в том числе для занятий лечебной физкультурой), школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотека, лингафонные кабинеты, профильные мастерские и лаборатории, а также современный пищеблок. Кроме того, пространство образовательного учреждения будет адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья.