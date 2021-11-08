Автомобилистов предупредили о введении на проезде Нефтяников в Дзержинском районе реверсного движения. На данный момент на объекте завершен очередной этап комплексной реконструкции дорожного полотна. Общая протяженность нового покрытия составляет свыше 1100 метров.

По данным городской администрации, пользуясь благоприятными погодными условиями, МБУ «Северное» ведет работы и в выходные дни. Из-за высокого трафика на объекте на время проведения работ организовано реверсивное движение.

Ранее на проезде было полностью удалено старое асфальтовое покрытие, а также проведена замена порядка 2000 погонных метров бордюрного ограждения. Работы ведутся с применением специализированной техники – для формирования полотна задействованы асфальтоукладчик, гудронатор, трактор-щетка, катки, а также грузовики для подвоза материалов.

Перед началом укладки финишного слоя проезжей части качество работ, а также соответствие материалов нормативным требованиям проверят специалисты муниципальной специализированной лаборатории, а также независимые эксперты. Только после получения положительного заключения подрядная организация сможет продолжить комплексную реконструкцию пр. Нефтяников.