Овощеводы завершают осенние работы по уборке овощей. На полях региона было собрано более 731 тыс. тонн овощей, выращенных коллективными хозяйствами в открытом грунте, объем соответствует уровню прошлого года.

Как сообщает областная администрация, в этом году больше всего собрали лука — урожай превысил 330 тыс. тонн. На втором месте — морковь, которой выращено 205,5 тыс. тонн. Также собрано 50,7 тыс. тонн капусты, томатов — 43,8 тыс. тонн, тыквы — 27,7 тыс. тонн. Кроме того, на полях региона собрано почти 70 тысяч тонн картофеля. В переработку было направлено порядка полумиллиона тонн овощной продукции, а на хранение заложено почти 200 тыс. тонн различных овощей.

Как отмечалось на заседании оперативного штаба по проведению сельхозработ, лидером в производстве овощей остается Городищенский муниципальный район, где выращивается более половины регионального валового объема лука, 85% — моркови. На сегодня городищенскими фермерами и сельхозорганизациями собрано 390 тыс. тонн овощей со средней урожайностью 554 ц/га.