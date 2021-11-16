В Кировском районе на «белом море» Химпрома специалисты завершили работы по отбору проб шлама, почвы, подземных вод и атмосферного воздуха в рамках проводимых инженерных изысканий. В общей сложности было взято более 1100 проб, в том числе из пробуренных скважин, направлены в аккредитованные лаборатории для дальнейшего исследования. Решение задачи по ликвидации опасного шламонакопителя в Кировском районе Волгограда идёт в соответствии с разработанным планом.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, на данный момент на химически опасном объекте завершен отбор проб из 168 скважин, пробуренных как на самом шламонакопителе, так и на прилегающей на расстоянии 1 км территории. Все полученные образцы проектное бюро «ГеоТехПроект» направило на исследование в четыре аккредитованные лаборатории. По результатам лабораторных исследований специалисты затем определят количество участков со схожим составом отходов и создадут 3D-модель объекта с границами, координатами и описаниями природных и техногенных условий. Эти данные лягут в основу проектной документации.