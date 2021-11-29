На базе военно-исторического клуба «Пехотинец» в Музее-заповеднике «Старая Сарепта» работает выставка «Уличные бои в Сталинграде».

По данным пресс-службы музея-заповедника «Сталинградская битва», выставочный проект посвящен городским боям, которые пришлось вести частям Красной Армии в Сталинграде. Главным звеном наступательного боя стали штурмовые группы. Материалы выставки рассказывают о структуре, особенностях и вооружении штурмовых групп, о тактике и методах, используемых ими при захвате ключевых объектов, игравших важную роль в обороне города.

В экспозиции представлены предметы вооружения и снаряжения бойцов штурмовых групп, а также фотографии, запечатлевшие различные эпизоды их боевых действий, из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва».