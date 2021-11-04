Все желающие смогут присоединиться к мероприятиям музея-заповедника «Сталинградская битва», которые пройдут в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». Мероприятия будут проходить в онлайн-формате.

Как сообщает пресс-служба музея, мероприятия пройдут в онлайн-формате 4 ноября в социальных сетях и на YouTube-канале «Главный музей Волгограда».

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Музей-панорама «Сталинградская битва» предложит совершить виртуальную экскурсию по четырем диорамам, созданным художниками Московской студии батальной живописи им. М. Б. Грекова. Экскурсия пройдет в прямом эфире в 17:00.

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Все желающие смогут принять участие в мастер-классе «Четвероногие герои», в ходе которого узнают о четвероногих санитарах и истребителях танков, помогавших нашим бойцам громить врага, а также своими руками изготовить тематическую оригами-закладку. Начало мастер-класса в 18:00.

Материалы лекции «Старый Царицын», подготовленной сотрудниками Мемориально-исторического музея, позволят погрузиться в историю нашего города при помощи фотографий старых зданий, улиц, площадей, которые и сегодня сохранили прежний вид в основных своих очертаниях. Участие в мероприятии «Молодец в кафтане, девица в сарафане» пополнит знания об особенностях русского национального костюма. Лекции состоятся в 16:00 и 16:25 соответственно.

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Музей «Память» приглашает принять участие в творческом конкурсе чтецов. Для этого нужно записать стихотворение на военную тему и прислать на почту [email protected] Записи будут выложены в социальных сетях музея «Память» для определения победителя. Здесь же можно будет узнать о событиях битвы на Волге, которые нашли отражение в картинах художника Л. А. Крылова, представленных в экспозиции.

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