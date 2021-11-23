В Волгоградском областном краеведческом музее завершается масштабный проект «Благоверный князь Александр Невский», крайним событием которого станет пешеходная экскурсия «От собора Александра Невского до памятника Петру I».

По данным пресс-службы музея, проект стартовал с краеведческих чтений, участниками которых стали ученые, молодые исследователи, сотрудники архивов и библиотек из разных городов России, а также из Вьетнама и Китая.

Одним из важнейших событий в рамках проекта стала работа выставки «Царицынский собор Александра Невского» к 120-летию со дня закладки. В экспозиции были представлены уникальные предметы из музейных фондов, раскрывающие историю храма и пребывание императорской семьи в Царицыне.

В завершении проекты будет проведена пешеходная экскурсия «От собора Александра Невского до памятника Петру I», которая пройдет 27 и 28 ноября и объединит историю двух легендарных личностей – Александра Невского и Петра I. Запись на экскурсии по телефонам: 8(8442)38-84-37, 38-84-39.