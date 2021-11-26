В эти выходные жителей и гостей года приглашают на очередную экскурсию Волгоградского областного краеведческого музея, во время которой можно будет подняться на смотровую площадку пожарной каланчи.

Как сообщает пресс-служба музея, экскурсии будут проходить 27 и 28 ноября в 15.00. Во время пешей прогулки экскурсантам предложат раскрыть тайны нашего города и открыть для себя что-то новое.

Во время экскурсии состоится подъем на смотровую площадку здания бывшей пожарной каланчи «Первой пожарной части города Царицына». Экскурсанты пройдут по улице Успенской (ныне ул. Ленина), перейдут Скорбященскую площадь к зданию Первой пожарной части города Царицына. Поднявшись по винтовой лестнице на смотровую площадку каланчи, гости увидят, как в современность вплелись исторические здания времен Царицына — Сталинграда. Перед ними откроется красивая панорама нашего города и появится отличная возможность сделать красивые фотографии.

Посещение только по предварительной записи: (8442) 38—84-39, (8442) 38-84-37.

Экскурсию можно посетить по «Пушкинской карте».