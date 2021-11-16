Краеведческий музей Волгограда приглашает на мероприятие, посвященное Международному дню студентов. Экскурсия под названием «Мученик науки» пройдет 17 ноября в 15:00.

По данным пресс-службы музея, учеба для каждого человека время совершенно особое. Образование в нашем городе начало развиваться во второй половине XIX в. и имеет свои самобытные традиции. Гости музея смогут посмотреть, частично прикоснуться и узнать об учебных заведениях города, различных сторонах образовательного и воспитательного процесса, что носили и чем занимались внеучебное время.

Посещение только по предварительной записи: (8442) 38–84-39, (8442) 38-84-37.

Экскурсия входить в проект «Пушкинская карта».