С 1 декабря Волгоградский областной краеведческий музей начнет принимать заявки на конкурс декоративно-прикладного искусства «Рождественское чудо», посвященный празднованию Нового года и Рождества.

Как сообщает пресс-служба музея, целью конкурса является возрождение и сохранение культурных традиций изготовления работ декоративно-прикладного искусства своими руками тематики празднования Нового года и Рождества.

К участию в конкурсе приглашаются представители всех возрастных групп без ограничений.

Конкурс проводится в нескольких номинациях: рисунок; аппликация; изделия из глины, пластилина, дерева и пр.; вязание, плетение, оригами. Материал и техника исполнения работы – свободная.

Прием работ осуществляется с 1 по 24 декабря 2021 г. по адресу: 400131, г. Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, д. 7.

Итоги конкурса будут подведены 13 января 2022 года.

Все работы участников конкурса будут выставлены в Волгоградском областном краеведческом музее на выставке с 13 по 14 января 2022 года.

Победители конкурса будут награждены дипломами и памятными призами.