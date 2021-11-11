Волгоградцев приглашают на пешеходную экскурсию по центру города, которую проведут Волгоградский областной краеведческий музей и Волгоградский планетарий.

По данным пресс-службы учреждений, экскурсия «На пути к звездам» состоится 14 ноября в 14:30. Экскурсия начнется от «нулевого километра» на площади Павших борцов. Экскурсанты совершат прогулку по улице Мира — образцовой улицы победившего Сталинграда, услышат о том, как выдающиеся архитекторы 1940-х – 1950-х гг. создавали город таким, каким мы его знаем сегодня, об истории и уникальной архитектуре нашего «звездного дома».

В завершении экскурсионной прогулки гости посетят Волгоградский планетарий (основное здание, астрономическая площадка, обсерватория), где им расскажут, что связывает Волгоград с космосом.

Узнать новое о своем городе и с интересом провести время можно во время пешеходной экскурсии «На пути к звездам».

Подробности и обязательная предварительная запись по телефонам: 38-84-39, 38-84-37, +79275295097.

12+. Стоимость экскурсии – 350 рублей.