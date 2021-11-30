Ресурсоснабжающая организация завершает восстановление целостности территории Сурского сквера после замены участок теплотрассы протяженностью 300 метров. Аналогичные работы ведутся в других районах Волгограда — Концессии нарастили темпы благоустройства в местах проведения земляных работ по поручению главы администрации Волгограда Владимира Марченко.

В настоящее время полностью выполнены обратная засыпка и планирование грунта в Сурском сквере, восстановлены асфальтовое покрытие на проезжей части, тротуар из плитки напротив ГДЮЦ, а также пешеходные дорожки из брусчатки в местах, где велись работы. В ближайшее время рабочие восстановят асфальтобетонное покрытие вблизи Сурских бань – данный участок будет огорожен в соответствии с требованиями безопасности до начала производства работ. Последняя камера, в которой продолжаются работы по восстановлению перекрытий также огорожена и будет закрыта в скором времени.

Замена ветхих сетей в сквере позволит перейти к следующему этапу – комплексному обновлению зеленой зоны, при этом минимизировав риски разрытия после преображения объекта. Разработку проектно-сметной документации по благоустройству сквера планируется начать уже в следующем году.

Ликвидация разрытий ведётся во всех районах города, восстановлено уже порядка 20 тысяч кв. м. Так, завершено благоустройство вдоль дороги по ул. Мира вблизи Нового Экспериментального театра. Здесь в конце октября бригады выполняли работы на теплопроводе диаметром 150 мм. По ул. Титова, где ранее заменили несколько метров тепловой сети, уже выполнена обратная засыпка, на ближайшие дни запланировано восстановление асфальтового покрытия. На ул. Богомольца ведется восстановление теплового канала, сразу после этого будет выполнена обратная засыпка. Замена тепловых сетей позволяет обеспечить стабильную подачу ресурса во время осенне-зимнего периода.

Разрытия, оставшиеся после работ, ресурсоснабжающие компании планируют ликвидировать в ближайший месяц. Задачу ускорить темпы восстановления территорий перед Концессиями поставил руководитель города Владимир Марченко в рамках прошедшего совещания в администрации Волгограда.