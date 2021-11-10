«Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» заключили мировые соглашения с владельцами облигаций и их представителями на предмет урегулирования задолженности, возникшей в связи с неисполнением ими своих обязательств по облигациям.

Мировое соглашение будет действовать до полного исполнения эмитентом и инвесторами своих обязательств, что позволит урегулировать вопросы по облигационным займам и обеспечит гарантии для инвесторов. Заключенное мировое соглашение – результат организованной системной работы, проводимой Концессиями со своими инвесторами.

Напомним, ранее в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ владельцы облигаций и их представители реализовали свое право на обращение в суд в связи с неисполнением Концессиями обязательств о досрочном погашении облигаций. В результате заключения мировых соглашений все ранее возбужденные Арбитражным судом Волгоградской области производства будут прекращены.

Данные мероприятия не влияют на производственную деятельность «Концессий тепло- и водоснабжения»: оказание услуг проходит в штатном режиме, компании осуществляют все текущие платежи в адрес своих контрагентов.

Напомним, в настоящее время объем инвестиций, вложенных в водопроводно-канализационное хозяйство, составляет 6,5 млрд руб. В модернизацию теплового хозяйства концессии инвестировали 4,7 млрд руб.