В рамках реконструкции легкоатлетического манежа ВГАФК проводятся работы по переврезке обновленного участка водопровода диаметром 600 мм. Данный трубопровод был проложен в 1956 году и при подготовке к Чемпионату мира практически полностью заменен на новый. В настоящий момент подрядная организация проводит переврезку последнего обновленного участка протяженностью 150 м.

Данная сеть обеспечивает холодным водоснабжением ряд жилых домов по ул. Глазкова и пр. Ленина, а также объекты Физкультурной академии и гостиницы «Турист». Во время проведения работ по переключению ресурс подается на пониженном давлении, но уже к вечеру водоснабжение будет осуществляться в полном объеме. Работы по вводу в эксплуатацию нового трубопровода продолжатся все выходные, в это время потребители будут переключены на резервную схему водоснабжения и не почувствуют никаких неудобств.

Забота о потребителях — приоритет работы «Концессий водоснабжения», а главная миссия компании — модернизация системы водоснабжения и водоотведения Волгограда до уровня передовых предприятий в своей отрасли.