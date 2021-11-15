На постоянное хранение музею-заповеднику «Сталинградская битва» были переданы предметы, являющиеся культурными ценностями и обращённые в судебном порядке в собственность государства. Передача экспонатов состоялась в Управлении Министерства культуры Российской Федерации по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам в г. Ростов-на-Дону.

Как сообщает комитет культуры Волгоградской области, все культурные ценности пополнили коллекцию музея по решению Министерства культуры Российской Федерации. Во время встречи заместитель руководителя Управления Минкультуры России по ЮФО и СКФО Юрий Степченко и начальник отдела государственного контроля и надзора за сохранением культурных ценностей Алексей Шпаков передали заведующему отделом хранения музейных фондов Александру Гайдашеву 127 предметов. Благодаря этому нумизматическая коллекция музея-заповедника «Сталинградская битва» пополнилась 120 российскими и иностранными монетами XIX-XX вв. Кроме того, в Музей-заповедник была передана икона «Образ Пресвятой Богородицы Казанской» последней трети XIX века и ряд документов.

Отметим, что Управление Министерства культуры Российской Федерации по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам уже многие годы осуществляет передачу культурных ценностей, обращенных в доход государства, как в учреждения культуры, так и в религиозные организации. Сохранение культурного наследия Российской Федерации − одно из приоритетных направлений деятельности музея-заповедника «Сталинградская битва».