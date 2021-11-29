В честь 125 летнего юбилея со дня рождения Маршалов Советского Союза Георгия Константиновича Жукова и Константина Константиновича Рокоссовского в Волгограде состоится гашение двух специальных почтовых марок. На марках представлены: картина П.Д. Корина «Портрет Маршала Г.К. Жукова» (1945, Государственная Третьяковская галерея) и картина П.И. Котова «Портрет К.К. Рокоссовского» (1946, Государственный Русский музей).

Как сообщает музей-заповедник «Сталинградская битва», дополнительно к выпуску почтовых марок будут изданы конверты первого дня с портретом Г. К. Жукова и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга и Калуги, а также конверты первого дня с портретом К. К. Рокоссовского и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга, Курска и Волгограда.

30 ноября в 11:00 в Триумфальном зале Музея-панорамы «Сталинградская битва» состоится специальное гашение этих почтовых марок.

Марки и конверты, погашенные в день их выпуска, приобретают особую ценность у коллекционеров. Памятные рамы с погашенным специальным штемпелем юбилейным конвертом будут переданы участникам гашения, а также отправлены по почте в школьные музеи.