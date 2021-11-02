С середины сентября в Волгоградском областном краеведческом музее начал работать бесплатный кружок «Юный археолог». Сотрудники музея провели уже два занятия для ребят, очередное запланировано на 10 ноября. На занятиях ребята узнают, что такое археология, какие памятники археологии находятся на территории Волгоградской области.

Как сообщает пресс-служба музея, на занятия приглашаются все ребята, кому интересна история, кто любит, что-то искать и в будущем хочет посвятить себя исследованиям исторических фактов и получить более глубокие знания по истории первобытного общества, древнего мира, средних веков.

Следующее занятие пройдет 10 ноября в 16:00 по адресу пр-т Ленина 5а

Посещение кружка «Юный археолог» только по предварительной записи.

(8442) 38–84-39, (8442) 38-84-37.

Соблюдается масочный режим.