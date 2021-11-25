Уже в эти выходные можно будет совершить туристическую поездку в Иловлю на поезде. Поездка в рамках тура выходного дня состоится 27 ноября.

Как сообщает пресс-служба Приволжской ЖД, ппригородная компания АО «Волгоградтранспригород» организует тур выходного дня по туристическому маршруту Волгоград – Иловля. Для перевозки пассажиров будет задействован комфортабельный рельсовый автобус серии РА2.

Со станции Волгоград-1 пригородный поезд № 6492 отправится в 8:11 и прибудет на станцию Иловля в 10:01. В обратный путь со станции Иловля туристы отправятся в 13:49 и прибудут в Волгоград в 15:41.

Стоимость полного экскурсионного тура для взрослых пассажиров составляет 1300 рублей, для детей – 1000 рублей. Дети до 3 лет перевозятся бесплатно.

В программу мероприятия входит посещение Иловлинского музея казачьего быта. В нём гости смогут увидеть элементы казачьих обрядовых праздников, узнать об особенностях быта донских казаков конца XIX – начала XX веков, а также продегустировать традиционные блюда и напитки.

Мероприятие будет проводиться с учётом актуальных рекомендаций Роспотребнадзора.

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В связи с тем, что количество мест в поезде ограничено, организация туристических групп и индивидуальных поездок осуществляется по предварительной записи. Более подробную информацию можно узнать по телефону: 8-917-830-46-83, а также на сайте АО «Волгоградтранспригород»: www.volgogradtransprigorod.ru.