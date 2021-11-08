От учеников 11 классов уже начали принимать заявления для участия в написании итогового сочинения, успешное написание которого является допуском к прохождению ЕГЭ. Регистрация продолжится до 17 ноября. В текущем учебном году итоговое сочинение (изложение) состоится 1 декабря и в дополнительные сроки — 2 февраля и 4 мая.

Как сообщает областная администрация, успешное выполнение работы является условием допуска школьников к ЕГЭ. Ученики с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения вправе выбрать изложение. Работы оцениваются по системе «зачет/незачет». Авторы должны продемонстрировать знание произведений литературы из школьной программы. На результат влияют: соответствие теме; аргументация, привлечение литературного материала; композиция; качество речи; грамотность. Темы для своих работ выпускники традиционно узнают непосредственно перед началом написания. Работу выполняют в своих образовательных организациях.

Итоговое сочинение (изложение) — ежегодная творческая работа, которая является допуском к государственной итоговой аттестации. Результаты действуют бессрочно. Некоторые вузы учитывают сочинение при поступлении. Поэтому, если у выпускников прошлых лет есть желание написать работу повторно, надо помнить — действительным считается сочинение только текущего года, работа прошлого года аннулируется.

Открытые направления для тем итогового сочинения (изложения) стали известны накануне учебного года: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека»; «Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?»; «Преступление и Наказание – вечная тема»; «Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня»; «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина».