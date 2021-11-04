На заседании Клинического совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, которое в формате видеоконференции провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, были рассмотрены актуальные вопросы и прогнозы развития санитарно-эпидемиологической обстановки. По итогам заседания перед профильными ведомствами были поставлены дополнительные задачи.

Андрей Бочаров в своем докладе отметил, что вирус распространяется очень быстро; болезнь развивается стремительно, особенно у непривитых людей. Только за последние 2 недели ежедневная заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области выросла на 17%, количество пациентов в стационарах — на 6%. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в октябре текущего года достигла своего максимума за весь период пандемии — ковидом заболели более четырех тысяч человек на каждые 100 тысяч населения. Это в 5 раз больше, чем год назад, и на 13% больше, чем всего месяц назад.

На заседании Клинического совета представили информацию о складывающейся ситуации, свои предложения для сдерживания распространения инфекции внесла главный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева. Также заслушаны доклады о новых препаратах и методиках лечения COVID-19, о применении кислорода, обеспечении медучреждений всем необходимым для борьбы с вирусом. В том числе поставлены задачи провести дополнительные занятия с медперсоналом для эффективного и безопасного обслуживания кислородного оборудования; больше внимание уделять реабилитации после перенесённого коронавируса.

Исходя из объективного развития санитарно-эпидемиологической ситуации на территории региона и состоявшегося обсуждения по итогам заседания Андрей Бочаров поставил перед профильными ведомствами и службами следующие задачи:

Первое. Сохранять высокий уровень готовности системы здравоохранения и систем жизнеобеспечения Волгоградской области к работе в условиях возможного дальнейшего осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации.

Второе. Быть в готовности в случае осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации развернуть дополнительный инфекционный коечный фонд, в т.ч. обеспечивая поддержание планового резерва.

Третье. В ходе диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями, на основе уже имеющегося опыта, шире применять методы упреждающей терапии, как на стационарном, так и на амбулаторном этапе.

Четвертое. На постоянной основе продолжать взаимодействие с Минздравом России, изучение передового опыта регионов России и других стран с целью непрерывного совершенствования выработанной нами системы медицинской помощи людям, заразившимся коронавирусной инфекцией.

Пятое. Организовать и провести мониторинг качества амбулаторной помощи жителям, заболевшим коронавирусной инфекцией. Отдельное внимание обратить на эффективность мероприятий по территориальному выделению потока пациентов с коронавирусной инфекцией в целях недопущения заражения других групп посетителей поликлиник. При необходимости – разработать и реализовать мероприятия по повышению эффективности этой работы.

Шестое. Продолжить в достаточных объемах обеспечение медицинских учреждений Волгоградской области медицинским кислородом, активизировав постоянный контроль за его наличием и рациональным использованием.

Седьмое. Продолжить вакцинацию жителей Волгоградской области от коронавирусной инфекции, усилив разъяснительную работу среди беременных женщин, людей старшего возраста, семей с детьми. Держать на особом контроле работу прививочных пунктов с целью обеспечения максимальной доступности вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе на основе изучения и внедрения передового опыта российских регионов.

Восьмое. Обеспечить комплексный межведомственный подход к сохранению здоровья и жизней жителей Волгоградской области в период пандемии. Особое внимание уделять вопросам профилактики неинфекционных заболеваний, реализации программ, направленных на укрепление общественного здоровья, профилактических мероприятий в первичном звене, в том числе углубленной диспансеризации переболевших коронавирусной инфекцией. Проработать комплекс этих вопросов в разрезе каждого муниципального образования Волгоградской области с выработкой конкретных рекомендаций и их реализацией совместно с органами МСУ.

Девятое. Принять меры по повышению объемов и качества тестирования среди населения Волгоградской области и наших гостей. Подготовить и провести оперштаб в ближайшее время, на котором рассмотреть вопросы эффективности принятых мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции и исходя из реальной санитарно-эпидемиологической обстановки, рекомендаций и решений главного санитарного врача принять решения профилактического и ограничительного характера, направленные на сохранение жизни и здоровья жителей Волгоградской области, которые будут действовать после 7 ноября текущего года.