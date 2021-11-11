У волгоградцев теперь будет возможность ознакомиться с документами Государственного архива Волгоградской области, которые ранее были недоступны всеобщему обозрению. Госархив получил свидетельство о государственной регистрации базы данных «Судьбы, опалённые войной» подготовленной сотрудниками архива к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этой базе данных впервые представлены ранее не опубликованные документы.

Как сообщает комитет культуры Волгоградской области, база данных «Судьбы, опалённые войной» включает в себя три раздела. Первый – «Списки призванных райвоенкоматами города Сталинграда и Сталинградской области в годы Великой Отечественной войны» (на 2020 год 77 970 имен). Он включает жителей города и области, а также тех, кто в это время оказался на территории региона и был призван на войну.

Второй – «Списки гражданского населения, погибшего во время бомбардировок Сталинграда» (на 2020 год 766 имен). Данный раздел содержит сведения о мирных жителях города Сталинграда, погибших во время массовых бомбардировок Сталинграда в августе 1942 года.

И третий раздел – «Списки жителей Сталинграда, угнанных в Германию в 1942 году» (на 2020 год 10 617 имен).

Вся информация основана на документах, хранящихся в архивных фондах и фотокаталоге Государственного архива Волгоградской области. В базе данных можно найти сведения о фамилии, имени, отчестве, возрасте (годе рождения), поле, адресе проживания, поисковых данные подлинника документа (номера фонда, описи, дела, листа). Списки систематизированы в алфавитном порядке.

С базой данных можно ознакомиться на сайте Госархива Волгоградской области.