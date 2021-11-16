Волгоградская ОУНБ им. М. Горького приглашает на иммерсивный спектакль «Подвиг воинов», который состоится в рамках патриотического проекта «Строки войны», организованного совместно с ГАУ ВО «Центр патриотической и поисковой работы «Авангард».

По данным пресс-службы библиотеки, проект «Строки войны» проводится в целях сохранения историко-культурной памяти о подвигах героев Сталинградской битвы, направлен на формирование образа города-победителя, популяризацию художественных книг о войне, а также на изучение истории Великой Отечественной войны путём непосредственного погружения зрителя в происходящие события.

С помощью ведущего, реконструкторов, использования музыкального сопровождения, костюмов, военной техники зрители иммерсивного спектакля будут эмоционально вовлечены в события, описываемые в произведениях художественной военной отечественной литературы. Возможности иммерсивного спектакля открывают новые формы знакомства с литературными произведениями.

Иммерсивный спектакль «Подвиг воинов» будет показан по произведению Ю. В. Бондарева «Горячий снег». «Горячий снег» – роман, действие которого разворачивается под Сталинградом в декабре 1942 года. В основе произведения лежат реальные исторические события – попытка немецкой группы армий «Дон» фельдмаршала Эриха Манштейна деблокировать окружённую под Сталинградом 6-ю армию Фридриха Паулюса. В 2013 году роман Юрия Бондарева был включён в список «100 книг», рекомендованных школьникам Министерством образования и науки РФ для самостоятельного чтения.

Гости мероприятия смогут услышать пронзительный отрывок из книги о том, как ценой своей жизни отважные воины выполнили приказ, уничтожив танки противника. Зрители смогут окунуться в атмосферу событий произведения, затем пройдёт обсуждение книги, а в конце будет показана интерактивная выставка по вооружению и обмундированию Красной Армии и Вермахта, где любой желающий может подойти, потрогать, а некоторые экспонаты даже примерить на себя.

Спектакль состоится 20 ноября, начало в 14:00. При посещении мероприятия необходимо предоставить документ о вакцинации и документ, удостоверяющий личность.

Возрастное ограничение: 12 +

Информация по тел.: (8442) 33–11–48