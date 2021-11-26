В Волгограде приступили к украшению городских пространств к Новому году. Кое-где уже установили новогодние ели и светодиодные композиции. Одну из самых ярких композиций установят на фонтан «Искусство».

Светодиодная композиция была впервые установлена на фонтан в прошлом году. В это году его украсят точно также, так что у вас будет возможность сделать красочные фото и в этом году. Как сообщает РИАЦ, специалисты уже ведут монтаж композиции в чаше объекта. Конструкции будут создавать эффект брызг и звезд, по-настоящему праздничное свечение украшению придадут гирлянды тёплого золотого оттенка общей протяженностью 600 метров.