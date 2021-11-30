Фонды музея-заповедника «Старая Сарепта» пополнились новыми экспонатами. Свою палеонтологическую коллекцию, посвящённую обитателям древних морей и океанов, в разные эпохи заполнявших территорию нашей области, передал в дар музею сотрудник фондового отдела «Старой Сарепты».

По данным пресс-службы музея-заповедника, свою коллекцию Антон Сухорученко собирал в окрестностях города Котово, обследуя балки, овраги и песчаные карьеры на протяжении нескольких лет. Увлечение палеонтологией привело его на исторический факультет Волгоградского государственного университета, в магистратуре которого Антон учится настоящее время.

Коллекция окаменелостей посвящена обитателям древних морей и океанов, в разные эпохи заполнявших территорию нашей области. Это несколько выразительных внешних и внутренних отпечатков аммонитов и прекрасно сохранившаяся раковина аммонита Cadoceras с остатками перламутрового слоя, окаменелый фрагмент губки Haetetis, позвонок морского ящера Ichtyosauria, слепок раковины брахиопода, зубы различных палеоакул, скатов и многое другое.

После соответствующей обработки и идентификации все находки будут сданы в фонды музея-заповедника, а посетители «Старой Сарепты» смогут ознакомиться с коллекцией в следующем, 2022 году.