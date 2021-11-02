В Волгограде работы по благоустройству набережной и прилегающих территорий будет продолжено. Сейчас в городе поднят вопрос благоустройства участка в Центральном районе между поймой реки Царицы и пешеходным мостом к речпорту.

За последние несколько лет тут преобразились сразу несколько участков, включая и саму набережную, благоустройство которой продолжается и по сей день. Также на последнем этапе благоустройства находится территория на правом склоне поймы от ул. Калинина до нового сквера Пахмутовой – в октябре в будущем эко-парке высадили свыше 100 деревьев-крупномеров.

Еще один фрагмент пространства, который остается привести в порядок в ходе системной работы – склон и проезжая часть от старого пешеходного моста до ресторана «Маяк». На пустующем сейчас участке должна появиться современная прогулочная зона, которая свяжет ранее благоустроенные пространства. Руководитель города поручил разработать проектно-сметную документацию, предусматривающую несколько этапов реализации, поскольку данная территория имеет сложный рельеф, включает в себя ряд различных объектов, в том числе лестничный спуск и пешеходную эстакаду. Помимо мероприятий по восстановлению пешеходной инфраструктуры и работ по озеленению, проектом должны быть предусмотрено и создание дополнительных парковочных пространств для посетителей центральной набережной.

По окончании всех работ данный объект станет логическим продолжением уже обновленных пространств, в связи с чем оформление парковой зоны должно гармонировать с уже созданной инфраструктурой. Приступить к реализации проекта муниципалитет сможет после выполнения этапа проектирования и прохождения ряда обязательных экспертиз.