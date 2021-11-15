В Волгограде курсирование дачных пригородных поездов завершится 17 ноября, в связи с окончанием дачного сезона. Электрички возобновят работу в следующем году с наступлением тепла.

Как сообщает пресс-служба Приволжской ЖД, из расписания выводятся следующие пригородные поезда:

— № 6201 Тракторная — Пассажирская – Канальная отправлением со ст. Тракторная — Пассажирская в 5:28, прибытием на ст. Канальная в 7:17;

— № 6204 Канальная – Волгоград-1 отправлением со ст. Канальная в 17:58, прибытием на ст. Волгоград-1 в 19:21.