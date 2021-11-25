Для обработки дорог противогололедными средствами было задействовано 79 единиц техники. Бригады осуществляли обработку дорог реагентами, а также очищали проезжую часть от снега.

Как сообщает областная администрация, больше всего техники было направлен в северные, центральные и южные районы региона, а также в Заволжье. Были задействованы комбинированные дорожные машины, а также 21 автогрейдер. В общей сложности на трассах волгоградского региона использовали более 1,5 тыс. тонн противогололедных материалов.

В случае резкого ухудшения погодных условий к работам может быть оперативно привлечена тяжелая техника. Ранее задачу обеспечить надежность и бесперебойность функционирования всех систем жизнедеятельности в зимний период поставил на оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.