Для обработки дорог противогололедными средствами было задействовано 79 единиц техники. Бригады осуществляли обработку дорог реагентами, а также очищали проезжую часть от снега.

Как сообщает областная администрация, больше всего техники было направлен в северные, центральные и южные районы региона, а также в Заволжье. Были задействованы комбинированные дорожные машины, а также 21 автогрейдер. В общей сложности на трассах волгоградского региона использовали более 1,5 тыс. тонн противогололедных материалов.

В случае резкого ухудшения погодных условий к работам может быть оперативно привлечена тяжелая техника. Ранее задачу обеспечить надежность и бесперебойность функционирования всех систем жизнедеятельности в зимний период поставил на оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

ИСТОЧНИКОфициальный портал администрации Волгоградской области
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