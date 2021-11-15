Дополнительные работы по благоустройству будут проведены в парке «50 лет Октября» в Кировском районе. Проведение дополнительных работ стало возможным благодаря экономии, полученной при проведении конкурсных процедур по реконструкции городских парков в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году.

По данным РИАЦ, на сэкономленные средства в парке установят еще одну перголу, увеличат прогулочную зону и площадь освещения, установят дополнительные камеры видеонаблюдения.

В настоящее время в парке завершаются работы по благоустройству в рамках основного проекта: подрядная организация уложила новое плиточное покрытие на всей обновляемой территории, смонтировала систему поливочного водопровода протяженностью порядка 5 километров, которая обеспечит уход за новыми саженцами лиственных деревьев и кустарников в количестве свыше 300 единиц. Также исполнитель контракта установил новую площадку для скейтодрома и игровых аттракционов для детей от 2 до 6 лет и от 6 до 12 лет. А в зоне отдыха была смонтирована беседка и пергола протяженностью 13 метров, на которой специалисты оборудовали два вида подвесных качелей. Необычным украшением пространства стало пятиметровое дерево с искусственными цветами, воспроизводящее анимированное трехмерное изображение. По завершении реконструкции парк будет полностью благоустроен на площади более 25 тысяч квадратных метров.