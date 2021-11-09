Работа по созданию орошаемых полей в регионе продолжается. В 2021 году в эксплуатацию будет введено 7,5 тыс. га орошаемых земель. На данный момент работы были завершены в 11 районах на площади 4,5 тыс. га. На шести объектах работы еще продолжаются — предстоит сдать в эксплуатацию порядка 3 тыс. га.

По данным областной администрации, орошаемые участки создают с господдержкой по федеральной программе «Развитие мелиоративного комплекса России» и нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Например, в 2021 году в Николаевском районе ООО «Лидер» построил объект на площади в 533,5 га; животноводческое хозяйство ООО «СП Донское» Калачевского района увеличило площадь мелиорации на 783 га; в Иловлинском районе предприятие АО «Бердиевский элеватор Агро» ввел в эксплуатацию 278 га орошаемых земель. В Светлоярском районе ООО «СП Орошаемое» сдало 614,4 га мелиоративных систем, в этом же муниципалитете ООО «ВолгоДонАгро» построило еще 335,9 га. В Калачевском районе ООО «НПГ Сады Придонья» на пятом этапе строительства увеличило площадь орошения более чем на 206 га. Новые орошаемые участки позволят повысить объем производства кукурузы, сои, фруктов, овощей открытого грунта, других культур.

Напомним, развитие мелиорации, всего агропромышленного комплекса региона входит в число приоритетов, обозначенных губернатором Андреем Бочаровым. За последние семь лет площадь орошения в Волгоградской области удвоилась, составив по итогам 2020 года 67,1 тыс. га.

На поддержку сельхозтоваропроизводителей, реализующих проекты в сфере мелиорации, в 2021 году выделено из бюджетов всех уровней более 611 млн рублей, в том числе почти 134 млн рублей — на строительство объектов орошения в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».